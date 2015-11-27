国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，但供给依旧充足

路透新加坡11月27日 - 亚洲含硫500ppm柴油的裂解价差周五收在两日高位每桶14.16美元，前一日曾跌至逾一周低点。

但对于供给过剩可能加剧的担忧仍在，因中国预计会大量出口。

中石化正在给予下属公司出口柴油以大激励，这罕见的举动反映出该公司对中国的供给过剩态势十分担心。

大约有六家中石化旗下炼厂获得每吨柴油出口约240元人民币的价格(37.60美元)，该价格计划从9月开始，并已延长到12月。

这在中化公司的基础上又增加了新供给，中化之前获准从旗下泉州炼厂出口150,000吨柴油和100,000吨煤油，这是该公司2015年出口配额的一部分。

几个月后，中国的地方炼厂将能够首次出口油品。

今年1-10月，中国已累积出口近530万吨柴油，比上年同期增长49%。

一位交易员说：“中国每月大量出口柴油将成为常态，”并称中国不太可能因汽油需求的问题而大幅削减产能利用率。

亚洲之外，欧洲和美国的柴油库存都充足。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。

兴隆分别以每桶升水0.40美元的价格，从BP购入两艘规模各100,000桶、船期为12月12-16日的航煤。

维多以每桶升水0.60美元的价格，向卢克石油出售250,000桶船期为12月12-16日、含硫500ppm的柴油。(完)

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