欧洲已公布经济指标--2015/11/27

美国股市: 道琼工业指数收跌0.37%，纳斯达克指数收挫0.28%
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 p +0.4 r +1.6 p 英国 第三季 +0.5 f +0.7 f +2.3 f 德国 第三季 +0.3 f +0.4 f-@ +1.8 f 法国 第三季 +0.3 p 持平 r -- 意大利 第三季 +0.2 p +0.3 r +0.9 p 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 10月 +0.1% f +0.2 f 持平 f 英国 10月 +0.1 -0.1 -0.1 德国 10月 持平 f 持平 f +0.3 f 法国(HICP) 10月 +0.1 f -0.4 f +0.2 f 意大利(HICP) 10月 +0.5 f +1.6 f +0.3 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 9月 -0.3 -0.8 r -3.1 英国 10月 持平 -0.1 r -1.3 德国 10月 -0.4 -0.4 -2.3 法国 10月 +0.2 +0.1 -2.5 意大利 9月 -0.2 -0.7 r -3.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 9月 10.8 @ 10.9 r 英国 7-9月 5.3 5.6 德国 10月 6.4 @ 6.4 @ 法国 第二季 10.3 10.3 意大利 9月 11.8 11.9 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland