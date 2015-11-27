国际油市：亚洲180-cst燃料油价差缩窄，因船用燃料油价格下跌

路透新加坡11月27日 - 亚洲180-cst燃料油价差周五缩窄至每桶贴水3美元，因船用燃料油和石油价格下跌；从而结束了此前连续三天的持稳走势。

昨天公布的官方数据显示，截至11月25日当周，新加坡燃料油库存涨至四周高位。

“市场对燃料油和油价下跌，以及需求走软的迹象作出反应，”新加坡一交易员称。

“市场燃料油供应充足，”该交易员称。

而对于12月将抵达的西方套利船货数量有多少，交易员也有些不确定。

交易商估计，12月抵达新加坡的套利船货将介于300-400万吨，11月时估计为400万吨。

但据路透货运数据，套利船货数量或将增加，因自11月1日以来已有25艘巨型油轮和苏伊士型油轮承租，将运油至新加坡，卸货时间为1月和2月初。

荷兰咨询机构PJK International周四称，截至11月26日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下降，但仍是上年同期的近两倍。

PJK数据显示，截至11月26日当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存约为121万吨，而一周前为近134万吨，2014年11月24日当周为66万吨。

新加坡现货市场未报告达成交易。(完)

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