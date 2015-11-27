投行观点：巴克莱将Mobile Telesystems 目标价从9.55美元上调至9.70，评级为中性

美国股市: 道琼工业指数收跌0.37%，纳斯达克指数收挫0.28%
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
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根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland