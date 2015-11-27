美国各类经济指标总览--2015/11/27

美国股市: 道琼工业指数收跌0.37%，纳斯达克指数收挫0.28%
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
失业率(%) 5.0 (10月) 5.1 (9月) 非农业就业岗位(万) 增加27.1 (10月) 增加13.7 (9月修正值) 平均时薪(%) +0.4% (10月) 持平 (9月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 实质所得(%) +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (10月) -0.5 (9月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.1 (第三季修正值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季修正值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.1% (10月) 持平 (9月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差408.1 (9月) 逆差483.3 (8月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.2 (10月) -0.2 (9月) 产能利用率(%) 77.5 (9月) 77.7 (9月) 初请失业金人数(万人) 26 (11月21日当周) 27.2 (11月14日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,360 (10月) 盈余910 (9月) 领先指标(%) +0.6 (10月) +0.1 (8月修正值) 个人所得(%) +0.1 (10月) +0.2 (9月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 0.1 (10月) -0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加289.2 (9月) 增加160.4 (8月修正值) 企业库存(%) ＋0.3% (9月) ＋0.1% (8月修正值) 建筑支出(%) +0.6 (9月) +0.7 (8月修正值) 消费者信心 97.6 (10月) 102.6 (9月修正值) 房屋开工(万户) 106.0 (10月) 119.1 (9月修正值) 建筑许可(万户) 116.1 (10月修正值) 110.5 (9月修正值) 成屋销售(万户) 536 (10月) 555 (9月修正值) 新屋销售(万户) 49.5 (10月) 44.7 (9月修正值) 工厂订单(%) -1.0 (9月) -2.1 (8月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 3.0 (10月) -0.8 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 59.1 (10月) 56.9 (9月) 供应管理协会制造业指数 50.1 (10月) 50.2 (9月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (9月) 0.3 (8月修正值) 进口物价(%) -0.5 (10月) -0.6 (9月修正值) 出口物价(%) -0.2 (10月) -0.6 (9月修正值) 单位劳工成本(%) -1.4 (第二季修正值) +2.6 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +1.6 (第三季初值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,097 (第二季) 赤字1,183 (第一季修正值)
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland