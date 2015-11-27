表格：美国11月19日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国股市: 道琼工业指数收跌0.37%，纳斯达克指数收挫0.28%
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
路透11月27日 - 美国农业部(USDA)周五公布，11月19日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 303.7 22.0 325.7 338.3 22.0 14,087.3 16,613.7 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 105.4 玉米 2,036.3 528.5 2,564.8 2,055.0 546.6 16,579.5 21,579.3 高梁 141.8 0.0 141.8 150.5 0.0 4,431.0 4,224.7 大豆 1,173.6 5.0 1,178.6 1,343.9 5.0 32,070.2 38,470.6 豆粕 254.9 -7.1 247.8 272.3 2.5 5,329.0 6,534.4 豆油 12.8 0.0 12.8 31.4 0.0 493.0 322.8 皮马棉 7.4 0.0 7.4 7.5 0.0 164.3 121.4 陆地棉 267.6 38.0 305.6 291.4 38.0 4,281.4 6,510.9 稻米 33.7 0.0 33.7 33.7 0.0 1,619.4 1,380.7 (完) (编译 王洋; 审校 于春红)
根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌72.32点，或0.37%，至19,732.40点；标准普尔500指数 下跌8.2点，或0.36%，至2,263.69点；纳斯达克指数 跌15.573点，或0.28%，至5,540.081点。(完)
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland