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市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 22:43 BJT

美国热股：丰田汽车10月销量连续第四个月超越大众汽车

路透11月27日 - 丰田汽车 10月销量连续第四个月超越大众汽车，仍是今年迄今为止全球销量最大的汽车生产商。

丰田汽车周五在美股盘初小涨0.34%，报124.28美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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