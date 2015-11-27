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市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 22:41 BJT

美国热股：迪士尼旗下ESPN频道用户量较前一会计年度下滑3.2%

路透11月27日 - 迪士尼(Walt Disney) 旗下体育频道ESPN的用户量较前一会计年度下滑3.2%，因用户转向其它体育内容渠道。

迪士尼周五盘初报下跌2.34%，报115.89美元。(完)

(编译 王洋; 审校 母红)

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