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市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 22:38 BJT

美国热股：药物开发商KALOBIOS执行长称不再借出所持公司股票

路透11月27日 - 药物开发商KALOBIOS PHARMACEUTICALS INC 执行长Martin Shkreli称其已经决定不再借出所持有的KALOBIOS股票。

该股周五盘初暴涨61%，报43美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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