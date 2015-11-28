中国个股：泛海控股牵头的联合体投标印尼电厂，项目总投资25亿美元

韩国经济：企划财政部次官称首季经济成长若放缓，或草拟追加预算
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海11月28日 - 中国泛海控股股份有限公司 周六刊登公告称，计划以1港元价格收购控股股东泛海集团的海外全资孙公司中国泛海电力开发公司，后者已牵头组建联合体，投标印度尼西亚爪哇5号燃煤电站项目，项目总投资约25亿美元。
联合体还包括中国电力建设集团旗下上海电力建设公司、印尼国家电力公司子公司，三方将组建项目公司OPJ，具体负责中标后该项目的开发建设，泛海电力持有该项目公司80%股权。该联合体已参与项目投标，预计将于12月3日左右获知投标结果。
该项目位于印尼爪哇岛西部万丹省，计划总装机为200万千瓦火力发电机组，商业模式为25年建设-拥有-经营-转让（BOOT），电厂拟于2020年投入商业运营。
泛海控股旗下孙公司中泛电力投资第一公司8月收购位于印尼棉兰工业区的燃煤发电业务，从而涉足能源业务领域。若成功中标印尼爪哇5项目，将是公司在电力领域的又一重大投资，有利于推动公司能源产业的版图扩张，进一步提升公司在海外电力市场的影响力。
泛海控股周五收报11.18元，跌1.19元或9.62%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。