中国个股：泛海控股牵头的联合体投标印尼电厂，项目总投资25亿美元

路透上海11月28日 - 中国泛海控股股份有限公司 周六刊登公告称，计划以1港元价格收购控股股东泛海集团的海外全资孙公司中国泛海电力开发公司，后者已牵头组建联合体，投标印度尼西亚爪哇5号燃煤电站项目，项目总投资约25亿美元。

联合体还包括中国电力建设集团旗下上海电力建设公司、印尼国家电力公司子公司，三方将组建项目公司OPJ，具体负责中标后该项目的开发建设，泛海电力持有该项目公司80%股权。该联合体已参与项目投标，预计将于12月3日左右获知投标结果。

泛海控股旗下孙公司中泛电力投资第一公司8月收购位于印尼棉兰工业区的燃煤发电业务，从而涉足能源业务领域。若成功中标印尼爪哇5项目，将是公司在电力领域的又一重大投资，有利于推动公司能源产业的版图扩张，进一步提升公司在海外电力市场的影响力。