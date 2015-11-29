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亚洲 | 2015年 11月 29日 星期日 09:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.38 -0.33 -0.40 2550587

京东 29.95 -0.04 -0.13 6163416

新浪 49.55 -1.46 -2.86 542043

搜狐 51.57 -1.41 -2.66 190276

网易 164.01 -5.42 -3.20 1420159

百度 205.58 +3.78 +1.87 3285272

台湾

台湾积体电路 22.45 -0.11 -0.49 1068044

联电 1.87 -0.02 -1.06 52239

日月光 5.44 +0.02 +0.37 178089

硅品精密 6.90 -0.16 -2.27 376058

和信超媒体 0.66 +0.05 +8.20 333567

友达 2.69 +0.01 +0.37 144370

中华电信 30.36 -0.23 -0.75 16822

台湾国际航电 37.48 -0.46 -1.21 624065

香港

中国移动 57.82 -0.49 -0.84 100944

中国联通 12.42 -0.14 -1.11 104506

中国电信 49.13 -1.06 -2.11 8052

中芯国际 5.29 -0.13 -2.40 12898

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 20

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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