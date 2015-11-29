金砖国家：11月27日股汇市收盘纵览

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透11月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月27日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报826.36点，下跌1.4%。
中国股市：沪综指收挫5.5%创三个月最大日跌幅，受利空因素叠加打击
中国汇市：人民币小幅收贬成交扩大，股市大跌引发汇市避险
香港股市：追随内地股市的跌势，恒指创两个月来最大周线跌幅
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巴西股市：大幅收低，因担心该国反腐举措可能损及解决预算问题的努力。市场成交淡静，因美国感恩节假期后，许多交易员仍在度假。指标股指Bovespa指数 收报45,872.915点，下跌2.7%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.8232/34，上日收报3.7447/65.
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南非股市：收跌，传媒和电子商务公司Naspers跌幅居前。矿业类股对指标股指拖累最大。指标Top-40指数 收报46,327.67点，下跌1.17%；大盘综合指数 收报51,637.28点，下跌1.13%。
南非汇市：兰特兑美元走软，因美国升息前景提振美元
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印度股市：略微收高，连续第二周周线上扬，因寄望政府会寻求与反对派领导人妥协，通过商品和服务税制的关键改革，这种预期提振市场人气。BSE指数 收报26,128.2点，上涨0.65%；NSE指数 收报7,942.7点，上涨0.75%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.76/66.77，上日收报66.56/66.57。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报856.3点，下跌2.1%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报461.24点，下跌1.96%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.48，贬值0.98%；卢布兑欧元 报70.41,贬值0.76%。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。