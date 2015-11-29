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亚洲 | 2015年 11月 29日 星期日 17:02 BJT

金砖国家：11月27日股汇市收盘纵览

路透11月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月27日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报826.36点，下跌1.4%。

中国股市：沪综指收挫5.5%创三个月最大日跌幅，受利空因素叠加打击

中国汇市：人民币小幅收贬成交扩大，股市大跌引发汇市避险

香港股市：追随内地股市的跌势，恒指创两个月来最大周线跌幅

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巴西股市：大幅收低，因担心该国反腐举措可能损及解决预算问题的努力。市场成交淡静，因美国感恩节假期后，许多交易员仍在度假。指标股指Bovespa指数 收报45,872.915点，下跌2.7%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.8232/34，上日收报3.7447/65.

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南非股市：收跌，传媒和电子商务公司Naspers跌幅居前。矿业类股对指标股指拖累最大。指标Top-40指数 收报46,327.67点，下跌1.17%；大盘综合指数 收报51,637.28点，下跌1.13%。

南非汇市：兰特兑美元走软，因美国升息前景提振美元

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印度股市：略微收高，连续第二周周线上扬，因寄望政府会寻求与反对派领导人妥协，通过商品和服务税制的关键改革，这种预期提振市场人气。BSE指数 收报26,128.2点，上涨0.65%；NSE指数 收报7,942.7点，上涨0.75%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.76/66.77，上日收报66.56/66.57。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报856.3点，下跌2.1%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报461.24点，下跌1.96%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.48，贬值0.98%；卢布兑欧元 报70.41,贬值0.76%。(完) (编译 李爽 审校 白云)

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