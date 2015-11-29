国际油市：OPEC会议召开在即，有官员质疑对供应过剩将缓解的乐观预期

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透维也纳11月27日 - 石油输出国组织(OPEC)官员质疑该组织研究员在一次会议上的乐观预期，一些人质疑2016年供应过剩问题是否会得到快速缓解。
这番言论表明OPEC内部的看法不如6月会议时乐观。OPEC国家石油部长将在12月4日召开会议。供应过剩疑虑现已打压油价跌至每桶45美元，6月时为65美元。
“市场数据显示存在诸多不确定性，”一位消息人士称。
OPEC各国代表正在开会讨论油市，会议周五进入第二天。
OPEC研究团队认为，随着非OPEC产油国供应自2007年以来首次下降，使全球供应过剩局面较2015年有所缓和，预计2016年对OPEC石油的需求将提高。
一位OPEC代表表示，被提出的观点分歧之一是，这个预估是否太乐观了，另一位代表则对前景看法悲观。
在被问及市场前景是否好转时，第二位代表称，“不，没有好转...情况有些复杂。”
“我们认为市场恢复稳定需要更长时间。或许还需要一年半，”另一位代表在欧洲央行会议前表示。
然而，外界广泛预期OPEC此次会议会维持当前的政策不变。
OPEC海湾地区成员国代表明确表示，只有在非OPEC产油国--尤其是俄罗斯--加入统一协调减产行动的情况下，OPEC政策才有可能发生U型反转。但那一可能性目前看来很小。
“对于即将到来的OPEC会议期间会取得突破性进展，我的看法不是非常乐观，”一位来自希望减少供应的国家的代表表示。“我希望事实能证明我是错的。”(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。