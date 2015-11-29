国际油市：OPEC会议召开在即，有官员质疑对供应过剩将缓解的乐观预期

路透维也纳11月27日 - 石油输出国组织(OPEC)官员质疑该组织研究员在一次会议上的乐观预期，一些人质疑2016年供应过剩问题是否会得到快速缓解。

这番言论表明OPEC内部的看法不如6月会议时乐观。OPEC国家石油部长将在12月4日召开会议。供应过剩疑虑现已打压油价跌至每桶45美元，6月时为65美元。

“市场数据显示存在诸多不确定性，”一位消息人士称。

OPEC各国代表正在开会讨论油市，会议周五进入第二天。

OPEC研究团队认为，随着非OPEC产油国供应自2007年以来首次下降，使全球供应过剩局面较2015年有所缓和，预计2016年对OPEC石油的需求将提高。

一位OPEC代表表示，被提出的观点分歧之一是，这个预估是否太乐观了，另一位代表则对前景看法悲观。

在被问及市场前景是否好转时，第二位代表称，“不，没有好转...情况有些复杂。”

“我们认为市场恢复稳定需要更长时间。或许还需要一年半，”另一位代表在欧洲央行会议前表示。

然而，外界广泛预期OPEC此次会议会维持当前的政策不变。

OPEC海湾地区成员国代表明确表示，只有在非OPEC产油国--尤其是俄罗斯--加入统一协调减产行动的情况下，OPEC政策才有可能发生U型反转。但那一可能性目前看来很小。