中国个股：中信、海通、国信证券称接受证监会调查是因涉嫌融资融券业务违规

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透北京11月29日 - 中国最大券商--中信证券 周日公告称，此前公司收到中国证监会调查通知书后高度重视，积极配合相关调查的开展。经核实，本次调查范围是公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。
中信证券表示，将继续全面配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。目前，公司经营情况正常。
该公司周四公告称，收到中国证监会立案调查通知书。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
在中信证券高层接连被调查后，这家中国最大券商上周宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。
中信证券A股周五收报跌停至17.9元人民币，当日沪综指 收挫5.5%创三个月最大单日跌幅。
国内另一家大型券商--海通证券 周五盘后发布公告证实，证监会决定对其进行立案调查。公司亦于周日公告称，经多方了解核实，被调查原因为公司在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定。
海通证券表示，目前，公司经营情况正常。后续公司将继续全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。
海通证券A股周五临时停牌，并将于周一复牌交易。
而此前同遭证监会调查的国信证券 周日晚间也发布公告称，经公司核实，其系在开展融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定而被立案调查。
国信证券A股周五收报跌停至19.46元。（完） (发稿 曾祥进; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。