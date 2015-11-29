澳新经济指标预测--11月30日-12月7日****

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月30日当周 11月29-30日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- 持平 11月30日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- -4.0% 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 11月 -- 10.5% NBNZ企业自身活动指数 -- 23.7% 0030 澳洲企业库存 第三季 +0.1% 持平 企业总获利 +1.0% -1.9% 企业税前获利 -- -11.3% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.6% +0.8% 房屋信贷 -- +0.6% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -2.8% +1.3% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 50.2 12月1日(二) 0030 澳洲建筑许可 10月 -2.3% +2.2% 民间部门建筑许可 -- -1.9% 0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第三季 165 190 净出口对GDP的贡献率 +1.00% -0.60% 0330 澳洲央行利率决议 12月 2.00% 2.00% 12月2日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +2.3% +2.0% 最终消费 -- +0.9% 资本支出 -- +0.4% 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 48.9 12月3日(四) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差26.65 逆差23.17 进口 -- +2.0% 出口 -- +3.0% 12月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.4% 12月7日当周 12月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 11月 -- 52.1 12月7日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +3.0% 网路招聘广告 -- +0.3% 2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.2%(完)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。