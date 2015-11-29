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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 06:32 BJT

《全球汇市》欧元和美元开局持稳，欧洲央行本周料放宽政策

欧洲央行及美联储政策前景南辕北辙，促使美元攀抵3月以来高位。美元指数 约在100.000，逼近周五所创100.200的高位。

美元兑日圆 报122.81，于11月稍早触及三个月高点123.77后，仍陷于盘整格局。

澳洲及加拿大央行本周也将检视利率政策，但两国央行预计将暂且按兵不动。

澳元 略低于0.72美元，脱离上周高位0.7283美元。加元兑美元 报1.3378加元，上周五则因油价疲弱而下跌0.7%。

澳洲本周将发布一连串经济数据，周三将公布第三季国内生产总值(GDP)。第三季企业库存及获利数据将于今日0030 GMT时出炉。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0593 1.0590 0.03 -12.43 1.2097

美元/日圆 122.80 122.82 -0.02 2.80 119.68

欧元/日圆 130.08 130.08 0.00 -10.43 144.78

美元/瑞郎 1.0294 1.0303 -0.09 3.55 0.9941

英镑/美元 1.5032 1.5035 -0.02 -3.47 1.5573

美元/加元 1.3365 1.3370 -0.04 15.04 1.1618

澳元/美元 0.7189 0.7192 -0.04 -11.99 0.8168

新西兰元/美元 0.6527 0.6530 -0.05 -16.29 0.7797

澳元/日圆 88.280 88.320 -0.05 -9.67 97.750

新西兰元/日圆 80.150 80.090 0.07 -14.28 93.310

英镑/日圆 184.59 184.66 -0.04 -0.67 186.38

澳元/新西兰元 1.1011 1.0992 0.17 5.18 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 李爽/孙国玉/龚芳/王丽鑫/张荻)

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