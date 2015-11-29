韩国数据：12月制造业景气判断指数持稳，政府和央行维持经济复苏看法

路透首尔11月30日 - 韩国央行周一公布的数据显示，12月韩国制造商对业务前景的看法仍悲观，尽管11月有改善迹象。

韩国央行12月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)持平于72，11月亦为72。10月时则为70。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量，超过预期业务状况改善的企业数量。

该指数过去一年均值为74.3。

韩国政府和央行坚持认为，当前季度该国经济将维持稳步复苏步伐，冀望内需将弥补出口疲弱的影响。

单单12月指数持稳还不能明显暗示前景如何，不过内需在今年年初受创后，近期确实有所改善。