日韩经济指标预测--11月30日-12月7日****

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月30日当周 11月29日(日) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 10月 +1.7% +2.4% (较前月) +0.2% +1.9% 服务业产出(较前月) -- +1.2% 2350 日本工业生产 10月初值 +1.9% +1.1% 一个月预估值 -- +4.1% 两个月预估值 -- -0.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +0.8% -0.2% 11月30日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +6.7% 房屋开工(较上年同期) +2.9% +2.6% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +5.6% 12月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 -8.3% -15.9% 进口(较上年同期) -12.8% -16.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差67 0120 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 49.1 0130 日本加班工资 10月 -- +1.4% 0135 日本日经制造业PMI 11月终值 -- 52.8 2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,696 2300 韩国经常账收支(亿美元) 10月 -- 盈余97.6 12月2日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 -- +1.2% (较上年同期) -- +2.6% 12月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月4日(五) 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 41.5 12月7日当周 12月6日(日) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 12月 -- 正3 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,442 12月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -0.3 领先指标 -- -2.1 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.5% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 10月 -- 盈余14,684 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 -- -0.2% 环比年率 -- -0.8%(完)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。