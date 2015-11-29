版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 06:47 BJT

标题新闻：新西兰央行12月会议料降息25个基点至2.5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲
浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐