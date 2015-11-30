欧洲金融：纳入市政债券，可能把欧洲央行购债行动延长至2018年末

纳入市政债券将使欧洲央行的QE时间进一步延长6-10个月，因为这样做可以打破德国公债市场瓶颈的制约，德国公债是欧洲央行QE的主要购买对象之一。

摩根士丹利也做了类似估算，认为当前的QE可能会持续到2018年5月，如果加入市政债券，则可进一步持续到2018年10月。

能否将QE进行到2018年取决于欧洲央行对每一种债券的购买数量能否达到最大，而实际上这样做是十分困难的，因为有一些债券持有方并不想卖。

**规则改变者**

在计算纳入市政债的潜在影响时，一些分析师采取了较为保守的态度。

荷兰合作银行称，这样做可能只会在QE再持续几个月，因为很多德国债券的收益率低于存款利率，后者为购债标准的下限；而欧洲央行或许还会决定加快购债步伐。

加拿大皇家银行和摩根士丹利的估算是基于这样的假设，即欧洲央行如果在12月下调存款利率，多数德国市政债券会再度成为合格之选。货币市场预计，欧洲央行下周或下调存款利率至少10个基点。

摩根士丹利利率分析师Jesper Rooth称，“如果欧洲央行宣布纳入其他类别资产，则将是表明该行可能延长QE的重要信号。”(完) (编译 张涛/孙国玉；审校 张荻)