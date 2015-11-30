欧洲金融：纳入市政债券，可能把欧洲央行购债行动延长至2018年末

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
纳入市政债券将使欧洲央行的QE时间进一步延长6-10个月，因为这样做可以打破德国公债市场瓶颈的制约，德国公债是欧洲央行QE的主要购买对象之一。
摩根士丹利也做了类似估算，认为当前的QE可能会持续到2018年5月，如果加入市政债券，则可进一步持续到2018年10月。
能否将QE进行到2018年取决于欧洲央行对每一种债券的购买数量能否达到最大，而实际上这样做是十分困难的，因为有一些债券持有方并不想卖。
**规则改变者**
在计算纳入市政债的潜在影响时，一些分析师采取了较为保守的态度。
荷兰合作银行称，这样做可能只会在QE再持续几个月，因为很多德国债券的收益率低于存款利率，后者为购债标准的下限；而欧洲央行或许还会决定加快购债步伐。
加拿大皇家银行和摩根士丹利的估算是基于这样的假设，即欧洲央行如果在12月下调存款利率，多数德国市政债券会再度成为合格之选。货币市场预计，欧洲央行下周或下调存款利率至少10个基点。
摩根士丹利利率分析师Jesper Rooth称，“如果欧洲央行宣布纳入其他类别资产，则将是表明该行可能延长QE的重要信号。”(完) (编译 张涛/孙国玉；审校 张荻)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。