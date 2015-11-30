全球农业：美国小麦2016年价格将在目前水准左右--荷兰合作银行

* 生产风险可能在2016年上半年支撑小麦价格

* 玉米市场2015/16年度初供应充沛

路透伦敦11月27日 - 荷兰合作银行(Rabobank)在周五的报告中表示，预计2016年美国小麦价格继续在目前水准左右，因天气相关风险与某些生产国货币贬值的影响相抵消。

荷兰合作银行在这份关于2016年农业市场展望的报告中表示，2015/16销售年度初的全球小麦库存已增至四年高位，库存/需求比率达到31%的宽裕水平，这将使价格保持区间波动。

“南美谷物与粙籽产量创纪录，其他地方的收成也不错，导致全球库存水平很高，抑制了价格并限制了波动性，”荷兰合作银行表示。

“美元预计2016年全年继续保持坚挺，将在美国造成谷物与油籽库存增加。而巴西、乌克兰和俄罗斯等新兴市场国家的货币贬值，将会使这些国家的商品出口大增。”

荷兰合作银行表示，尽管2015/16年度小麦产量创纪录，但过去几年库存快速增长势头本销售年度可能放缓，因为当前相对较低的价格预计会支撑全球需求大幅增长。

“我们预测小麦价格几乎保持中性，主要处于每蒲式耳5美元上方，”报告称。

“但生产风险将持续，并可能在生长季再度出现，从而在2016年上半年支撑价格。”

至于玉米，荷兰银行表示，库存连续第四年增长，使得全球玉米市场到2015/16销售年度初都将保持供应非常充足。

但2016/17年度充裕的全球供应预计有所减弱。

2015/16年度美国玉米单产接近上年的纪录水平，但种植面积减少，导致产量比上年的纪录水平下降3%。

由于2015/16年度在收割季节遇到热逆境(heat stress)，欧洲多数玉米产区面临低产量局面。

主要玉米产地中国2015/16年度产量继续强劲增长，本身也带来困难。

中国的高价国内玉米不能被自己的饲料与加工行业迅速消化，导致大量进入国家储备，使国内库存高于以往。(完)