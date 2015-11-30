《中国报摘》--中国证券报11月30日

* 头版头条:

--中国证监会日前下发《关于取消证券公司自营股票每天净买入要求的通知》。国泰君安证券 高管人员表示，该公司仍将继续履行21家券商联合公告中“上证综指 在4,500点以下，在2015年7月3日余额基础上，证券公司自营股票盘不减持，并择机增持”的承诺。

* 其他:

--证监会上市公司监管部主任欧阳泽华日前表示，随着国企改革的不断深入，有望形成新一波的企业并购浪潮。证监会将继续从简政放权、透明高效、完善市场化机制、优化兼并重组市场环境、加强服务等五大方面推动兼并重组市场化改革。

--南方电网相关人士透露，年底前将在增量配电网领域开展实质性混改试点工作。

--发改委发文指出，着力打造支持政策体系全力推动全国革命老区脱贫攻坚振兴发展，加快建设一批能够辐射带动老区加快发展的铁路、高速公路、支线机场、水利枢纽、能源、信息基础设施等重大工程，对符合条件的项目加快完成审批或核准，推动尽早开工建设，并加快实施社会事业领域重大工程。

--大连国际 公告，拟非公开发行股份购买中广核核技术应用有限公司等交易对方持有的七家公司的股权，同时募集配套资金。交易完成后，大连国际将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。

--海岛建设 发布重组预案，拟购买其控股股东海航实业下属全资子公司基础控股所持有的基础产业集团100%股权，作价260亿元人民币，同时募集160亿元配套资金；本次交易构成借壳上市。

--受《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》发布的利好刺激，上周新三板成交明显放量，24只股票周涨幅超过100%，三板做市指数周成交额创七个多月以来新高。