中国个股：海岛建设定增及现金共260亿收购资产，并配套募资160亿元

路透上海11月30日 - 中国商业零售企业海岛建设 周日晚间公告称，拟以定向增发及支付现金方式，合计作价260亿元人民币收购控股股东海航实业旗下海航基础产业集团100%股权，并计划额外定增募集配套资金至多160亿元，公司将转型为基础设施项目投资开发与运营商。

公告显示，海岛建设拟以10.67元/股向海航实业全资子公司海航基础产业控股定向增发约22.49亿股，并支付现金20亿元，作为收购海航基础产业集团的对价。而筹集配套资金的定向增发拟对不超过10名对象发行，增发底价为12.95元／股，募集资金优先用于支付现金部分交易对价，剩余部分将用于标的资产相关基础设施投资项目的开发与建设。

上述交易完成后，不考虑配套募集资金的增发的情况下，海航基础控股将持有公司22.49亿股股份，占扩大后总股本的84.18%，并将成为公司的控股股东；实际控制人慈航基金会将合计持有公司89.96%股权，仍为公司的实际控制人。

截至8月31日，海航基础产业集团净资产211.39亿元。其2013年度、2014年度和2015年1-8月净利润分别为4.83亿元、4.45亿元和5.55亿元。公告称，根据交易对方基础控股根据基础产业集团下属各业务板块运营情况、相关地产项目储备情况以及未来几年项目开发规划，保证其2016年至2018年扣除非经常性损益后净利润不低于48亿元。

本次重组后，公司业务范围将包括各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理，在海南岛拥有大量的土地储备和优质的地产、园区、机场等基础设施项目资源，并将充分利用国家大力推动“海上丝绸之路”建设的历史契机，依托海航集团丰富而多元化的产业资源，积极涉足港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等业务领域，打造以海南岛为核心、国内外领先的基础设施领域全产业链投资运营商。