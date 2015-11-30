《全球主要国家债券发行预告》--11月30日-12月7日

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/30 1350 法国 标售国库券(BTF) 12/01 日本 标售10年期公债 12/03 法国 标售长期政府债券(OAT) 12/03 日本 标售三个月期贴现国库券 12/03 日本 提高流动性公债标售 12/03 西班牙 标售公债 12/07 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 许娜)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09