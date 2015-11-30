《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月30日

*工商时报：

--财政部将释减税利多。财长张盛和昨日表示，为力促赋税公平，赶在卸任前、立法院下会期将推出综所税扣除额减除项目扩大方案，让一般受薪阶级及中低收入者都受惠。

--寿险业投资台股占其资金比重，已从去年8月最高点7.99%，9月底降至6.08%，创下2010年8月以来最低占比。寿险业者表示，若今年资本适足率(RBC)没有暂行措施或调整方案，以近来台股波动度来看，12月占比可能跌破6%，且部分寿险为了年报考量，恐先降低台股投资比重。

*经济日报：

--市场传出，苹果 MacBook Air笔电新机将大改款，预计明年第三季问世。据悉，新款MacBook Air将比现有机种更轻薄、效能也更突出，将在苹果明年的WWDC(开发者大会)登场。供应链传出，近期苹果已陆续和台湾协力厂讨论新款MacBook Air零组件拉货时程，将为相关概念股挹注新成长力道。

--为避免客户投资爆表，金管会拟比照双卡借贷上限，针对银行销售TRF(目标可赎回远期契约)等汇率类复杂性高风险商品，加设交易总额度控管机制；金管会拟以客户净值(减去客户已缴保证金总和)，作为个别银行核给客户额度，但此举引发市场反弹，双方正在角力。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。