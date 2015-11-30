《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月30日

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
*工商时报：
--财政部将释减税利多。财长张盛和昨日表示，为力促赋税公平，赶在卸任前、立法院下会期将推出综所税扣除额减除项目扩大方案，让一般受薪阶级及中低收入者都受惠。
--寿险业投资台股占其资金比重，已从去年8月最高点7.99%，9月底降至6.08%，创下2010年8月以来最低占比。寿险业者表示，若今年资本适足率(RBC)没有暂行措施或调整方案，以近来台股波动度来看，12月占比可能跌破6%，且部分寿险为了年报考量，恐先降低台股投资比重。
*经济日报：
--市场传出，苹果 MacBook Air笔电新机将大改款，预计明年第三季问世。据悉，新款MacBook Air将比现有机种更轻薄、效能也更突出，将在苹果明年的WWDC(开发者大会)登场。供应链传出，近期苹果已陆续和台湾协力厂讨论新款MacBook Air零组件拉货时程，将为相关概念股挹注新成长力道。
--为避免客户投资爆表，金管会拟比照双卡借贷上限，针对银行销售TRF(目标可赎回远期契约)等汇率类复杂性高风险商品，加设交易总额度控管机制；金管会拟以客户净值(减去客户已缴保证金总和)，作为个别银行核给客户额度，但此举引发市场反弹，双方正在角力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09