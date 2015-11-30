《香港报摘》--经济日报11月30日

**头版头条**

--长实地产 元朗世宙昨首日开卖，即日沽约451伙，占推售单位约八成，为过去5个月单日销售数量最多的新盘，其中两房户销情最热，投资者占比达25%，发展商昨晚原价加推128伙。

**其他**

--年关将至，多家企业仍冀抢闸今年在港上市。计及今日起路演的中国铁建高新装备等企业，预计12月份合共集资金额逾百亿港元，本港全年集资额有望称冠全球。据研究机构Dealogic数据，截至上周五，本港集资额达286亿美元（约2,216亿港元），较排名第二位的纽交所高出90亿美元（约698亿港元）。

--人民币倘被纳入SDR篮子货币，有望推动中国进一步开放资本市场，恒生 执行董事冯孝忠预期，香港短期内或会见到债券通及商品通出台，财政部亦有需要于香港发行更多国债，增加本港散户人民币投资出路。

--迎合内地投资者需求，港交所宣布将新增34只股票期货，拟于今日及12月7日分两批推出，今日将推出国美 、腾讯 等18只股票期货合约。

--不少港银的人民币定存高息只限指定理财户，仅7行提供存款额2万元人民币或以下的高息优惠，惟存息仍不及零售国债高现正开售的国债，票面息率为3.45厘，每手入场费只需1万元，认购期由即日起至12月14日。

--腾讯 与阿里巴巴的互联网金融布局，战綫由中国拉到韩国。由双方各自支持的财团，Kakao Corp及KT Corp分别成功获发韩国首批成立网络银行的初步许可，预计明年6月前可正式开业。（完）

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