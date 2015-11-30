《香港报摘》--经济日报11月30日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
**头版头条**
--长实地产 元朗世宙昨首日开卖，即日沽约451伙，占推售单位约八成，为过去5个月单日销售数量最多的新盘，其中两房户销情最热，投资者占比达25%，发展商昨晚原价加推128伙。
**其他**
--年关将至，多家企业仍冀抢闸今年在港上市。计及今日起路演的中国铁建高新装备等企业，预计12月份合共集资金额逾百亿港元，本港全年集资额有望称冠全球。据研究机构Dealogic数据，截至上周五，本港集资额达286亿美元（约2,216亿港元），较排名第二位的纽交所高出90亿美元（约698亿港元）。
--人民币倘被纳入SDR篮子货币，有望推动中国进一步开放资本市场，恒生 执行董事冯孝忠预期，香港短期内或会见到债券通及商品通出台，财政部亦有需要于香港发行更多国债，增加本港散户人民币投资出路。
--迎合内地投资者需求，港交所宣布将新增34只股票期货，拟于今日及12月7日分两批推出，今日将推出国美 、腾讯 等18只股票期货合约。
--不少港银的人民币定存高息只限指定理财户，仅7行提供存款额2万元人民币或以下的高息优惠，惟存息仍不及零售国债高现正开售的国债，票面息率为3.45厘，每手入场费只需1万元，认购期由即日起至12月14日。
--腾讯 与阿里巴巴的互联网金融布局，战綫由中国拉到韩国。由双方各自支持的财团，Kakao Corp及KT Corp分别成功获发韩国首批成立网络银行的初步许可，预计明年6月前可正式开业。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5