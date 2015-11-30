《中国报摘》--其他报纸重要消息11月30日

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
**上海证券报**
--据悉，个人税延型养老险政策年内有望落地。这是继商业健康险税收优惠政策在5月得到明确后，影响保险业发展格局的另一项税收优惠政策。
--乐通股份 调整非公开发行预案，募资规模则由原来的43.97亿元人民币变更为24.55亿元，原方案中定增对象之一泽熙投资徐翔的母亲郑素贞退出。
**证券时报**
--记者获悉，国银金融租赁、民生金融租赁以及中银航空租赁三大飞机租赁公司，计划明年起陆续赴港上市。
--盛京银行 计划登陆深交所中小板，实现A股+H股上市计划，并成为第三家释放回归A股信号的在港上市城商行；该行于11月20日递交A股预披露招股书，上市申请已被受理。
**第一财经日报**
--中国国产支线飞机ARJ21-700于11月29日从上海飞往成都，正式交付给成都航空公司，这标志着国内航线将首次拥有自己的喷气式支线飞机。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09