《中国报摘》--其他报纸重要消息11月30日

**上海证券报**

--据悉，个人税延型养老险政策年内有望落地。这是继商业健康险税收优惠政策在5月得到明确后，影响保险业发展格局的另一项税收优惠政策。

--乐通股份 调整非公开发行预案，募资规模则由原来的43.97亿元人民币变更为24.55亿元，原方案中定增对象之一泽熙投资徐翔的母亲郑素贞退出。

**证券时报**

--记者获悉，国银金融租赁、民生金融租赁以及中银航空租赁三大飞机租赁公司，计划明年起陆续赴港上市。

--盛京银行 计划登陆深交所中小板，实现A股+H股上市计划，并成为第三家释放回归A股信号的在港上市城商行；该行于11月20日递交A股预披露招股书，上市申请已被受理。

**第一财经日报**

--中国国产支线飞机ARJ21-700于11月29日从上海飞往成都，正式交付给成都航空公司，这标志着国内航线将首次拥有自己的喷气式支线飞机。(完)