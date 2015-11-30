《香港报摘》--信报11月30日

**头版头条**

--长实地产 元朗世宙及新地 同区峻峦两大新盘连环交锋互撼，正当峻峦未开卖昨天已率先减价约1.5%，加推106伙，长实昨晚突然公布新一批128伙价单，减价约4%留客，抢客战况白热化。两盘虽减幅轻微，但情况罕见；业界认为，两新盘互相“望住对方开价”，估计未来加推单位售价有机会进一步调低。

**其他**

--本地零售业大吹淡风，一海之隔经营赌场度假村的银河娱乐 却力谷零售业务，近期更推出总值1亿澳门元的购物奖赏活动。

--港交所 行政总裁李小加表示，至今仍不断思考如何根据市场需求，完善配套设施。为迎接未来内地QDII2（合格境内个人投资者境外投资）试点启动带来的机遇，港交所将致力于丰富资产类别，冀为内地投资者在全球资产配置中，提供更多选择。

--神州租车 公布第三季业绩时披露，已在内地八个三线城市开设二手车直销门店，若试点成功，将扩展成二手车B2C直销平台“神州准新车”。

--再有中资券商准备南下香港。今年3月才在上交所上市的东方证券 意犹未尽，已着手筹备在明年首季来港挂牌。据投行消息人士指出，东方证券已委任高盛、花旗及野村为安排行，集资额计划与A股上市时集资约100亿元人民币相若。

--今天有两只小型新股招股，分别为中国开关电源制造商天宝集团 及从事本港楼宇总承建商业务的新福港建设,入场费分别为3,232.25港元及3,030.2港元，计划于12月11日及10日挂牌。（完）

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