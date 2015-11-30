《香港报摘》--信报11月30日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
**头版头条**
--长实地产 元朗世宙及新地 同区峻峦两大新盘连环交锋互撼，正当峻峦未开卖昨天已率先减价约1.5%，加推106伙，长实昨晚突然公布新一批128伙价单，减价约4%留客，抢客战况白热化。两盘虽减幅轻微，但情况罕见；业界认为，两新盘互相“望住对方开价”，估计未来加推单位售价有机会进一步调低。
**其他**
--本地零售业大吹淡风，一海之隔经营赌场度假村的银河娱乐 却力谷零售业务，近期更推出总值1亿澳门元的购物奖赏活动。
--港交所 行政总裁李小加表示，至今仍不断思考如何根据市场需求，完善配套设施。为迎接未来内地QDII2（合格境内个人投资者境外投资）试点启动带来的机遇，港交所将致力于丰富资产类别，冀为内地投资者在全球资产配置中，提供更多选择。
--神州租车 公布第三季业绩时披露，已在内地八个三线城市开设二手车直销门店，若试点成功，将扩展成二手车B2C直销平台“神州准新车”。
--再有中资券商准备南下香港。今年3月才在上交所上市的东方证券 意犹未尽，已着手筹备在明年首季来港挂牌。据投行消息人士指出，东方证券已委任高盛、花旗及野村为安排行，集资额计划与A股上市时集资约100亿元人民币相若。
--今天有两只小型新股招股，分别为中国开关电源制造商天宝集团 及从事本港楼宇总承建商业务的新福港建设,入场费分别为3,232.25港元及3,030.2港元，计划于12月11日及10日挂牌。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5