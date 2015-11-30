全球金市：金价进逼近六年低点，或创两年半来最大单月跌幅

黄金失宠，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月下次政策会议上升息，投资者纷纷调整部位。

就本周交投指引来看，金市交易商目光将锁定在美国周五公布的非农就业报告；若就业数据强劲，美联储12月升息更是板上钉钉。