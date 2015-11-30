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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 08:51 BJT

全球金市：金价进逼近六年低点，或创两年半来最大单月跌幅

黄金失宠，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月下次政策会议上升息，投资者纷纷调整部位。

投资者认为美联储升息，美元上涨，势必将冲击黄金。

就本周交投指引来看，金市交易商目光将锁定在美国周五公布的非农就业报告；若就业数据强劲，美联储12月升息更是板上钉钉。

此外，各界也关注欧洲央行周四的政策会议。外界普遍预期将放宽政策。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 龚芳)

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