中国个股：大连国际定增收购42.5亿核技术资产并配套融资，中广核入主

路透上海11月30日 - 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 周一公告，拟以发行股份方式，收购中广核核技术应用等持有的核技术公司股权，资产预估值42.5亿元人民币，同时配套融资28亿元。交易完成后，中国广核集团将成为大连国际的控股股东和实际控制人。

具体收购标的包括高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权和湖北拓普35%股权。

本次收购资产交易中，大连国际发行股票价格为8.77元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。预计发行股数48,455万股。

同时，大连国际通过锁价方式向中广核核技术等不超过10名配套融资投资者，非公开发行股份募集配套资金，用于技术研究开发中心扩建项目等。配套资金股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.46元/股。

大连国际表示，本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。交易完成后，该公司将成为中国核技术应用A股上市企业，也是中国广核集团旗下首家A股上市平台。

中广核核技术作为是次收购目标公司的直接或间接控股股东，承诺2016年、2017年和2018年期间，目标公司每年经审计净利润分别约为31,250万元、39,060万元和48,830万元，即累计约为119,140万元。

此前因筹划重大事项，大连国际股票自今年4月21日起停牌，停牌前收报13.15元。因深交所需对本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票继续停牌。

中国广核集团是国家特大型企业集团。截至目前，拥有在运核电机组14台，装机1,492万千瓦；在建核电机组12台，装机1,445万千瓦；拥有风电投运装机743万千瓦，太阳能光伏发电项目累计投运75万千瓦，水电权益装机526万千瓦。(完)

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