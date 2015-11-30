中国个股：大连国际定增收购42.5亿核技术资产并配套融资，中广核入主

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透上海11月30日 - 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 周一公告，拟以发行股份方式，收购中广核核技术应用等持有的核技术公司股权，资产预估值42.5亿元人民币，同时配套融资28亿元。交易完成后，中国广核集团将成为大连国际的控股股东和实际控制人。
具体收购标的包括高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权和湖北拓普35%股权。
本次收购资产交易中，大连国际发行股票价格为8.77元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。预计发行股数48,455万股。
同时，大连国际通过锁价方式向中广核核技术等不超过10名配套融资投资者，非公开发行股份募集配套资金，用于技术研究开发中心扩建项目等。配套资金股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.46元/股。
大连国际表示，本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。交易完成后，该公司将成为中国核技术应用A股上市企业，也是中国广核集团旗下首家A股上市平台。
中广核核技术作为是次收购目标公司的直接或间接控股股东，承诺2016年、2017年和2018年期间，目标公司每年经审计净利润分别约为31,250万元、39,060万元和48,830万元，即累计约为119,140万元。
此前因筹划重大事项，大连国际股票自今年4月21日起停牌，停牌前收报13.15元。因深交所需对本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票继续停牌。
中国广核集团是国家特大型企业集团。截至目前，拥有在运核电机组14台，装机1,492万千瓦；在建核电机组12台，装机1,445万千瓦；拥有风电投运装机743万千瓦，太阳能光伏发电项目累计投运75万千瓦，水电权益装机526万千瓦。(完)
参看详情，可点选深圳证券交易所网站 here (发稿 李宏薇 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5