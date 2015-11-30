《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月30日

11月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7498港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-14.9,或-0.08%,报17798.49点.消费者类股下跌，因投资者对于美国假日消费季的早期报告感 到紧张，迪斯尼订户减少也重压市场。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 107.830 -4.25 16740 8.357 -1.80 中国铝业 7.970 0.76 7937 2.471 0.84 中国移动 57.820 -0.84 100944 89.619 0.92 中国人寿 17.580 -3.46 112287 27.248 -0.19 中石油 70.280 -5.58 27202 5.447 -1.69 中石化 61.610 -3.75 23245 4.775 0.31 汇丰控股 <HSBC.K 40.120 -0.10 917314 62.184 0.30 中电信 49.130 -2.11 8052 3.807 0.20 中国联通 12.420 -1.11 104506 9.625 -0.46 兖州煤业 4.650 0.22 3100 3.604 0.10 华能国际 36.150 -3.65 11987 7.004 0.34 南方航空 36.490 -5.27 5430 5.656 0.28 东方航空 27.220 -2.96 2532 4.219 2.15 中芯国际 5.290 -2.40 12898 0.820 3.79