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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 08:45 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月30日

11月30日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7498港元      )
                                                                                                                                                                                                         
 美股道琼工业指数周五收低-14.9,或-0.08%,报17798.49点.消费者类股下跌，因投资者对于美国假日消费季的早期报告感                                                                                              
 到紧张，迪斯尼订户减少也重压市场。                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                    
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                       
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                   
 中海油                       107.830   -4.25      16740             8.357      -1.80                                                                                                                    
 中国铝业                       7.970    0.76       7937             2.471       0.84                                                                                                                    
 中国移动                      57.820   -0.84     100944            89.619       0.92                                                                                                                    
 中国人寿                      17.580   -3.46     112287            27.248      -0.19                                                                                                                    
 中石油                        70.280   -5.58      27202             5.447      -1.69                                                                                                                    
 中石化                        61.610   -3.75      23245             4.775       0.31                                                                                                                    
 汇丰控股            <HSBC.K   40.120   -0.10     917314            62.184       0.30                                                                                                                    
 中电信                        49.130   -2.11       8052             3.807       0.20                                                                                                                    
 中国联通                      12.420   -1.11     104506             9.625      -0.46                                                                                                                    
 兖州煤业                       4.650    0.22       3100             3.604       0.10                                                                                                                    
 华能国际                      36.150   -3.65      11987             7.004       0.34                                                                                                                    
 南方航空                      36.490   -5.27       5430             5.656       0.28                                                                                                                    
 东方航空                      27.220   -2.96       2532             4.219       2.15                                                                                                                    
 中芯国际                       5.290   -2.40      12898             0.820       3.79

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