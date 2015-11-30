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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 09:04 BJT

更新版 1-日本数据：10月工业生产续升，或意味着经济复苏逐步好转

经济产业省对制造商的调查显示，预计11月工业生产增加0.2%，12月下降0.9%。

经济产业省仍维持对工业生产正处于震荡期的评估不变。

经济产业省公布另一数据显示，10月零售销售较上年同期增长1.8%。市场预估中值为增长0.8%。

目前适值经济增长压力倍增，因日本最近一季经济重陷衰退，中国经济放缓令前景蒙阴。

日本首相安倍晋三周五做出外界普遍预期的决定，要求追加财政支出。这是日本政府祭出的最新努力，以帮助经济摆脱盘桓了数十年的经济停滞。

分析师预期，10-12月当季经济将温和反弹。(完)

(编译 李爽/孙茉莉; 审校 杜明霞/戴素萍)

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