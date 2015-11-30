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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 09:02 BJT

《交易视点》资金行情料带动台债短券需求--元大证券

路透台北11月30日 - 台湾元大证券最新债市日评认为，目前交投人气主要聚焦在10年R券上，突破两个月的1.168%的压力区，加上10年公债投标倍数来到2.4，使得市场气氛偏多看待，但由于利率来到近三个月低点使得R券空单快速增加至95亿台币，与先前情况有些许不同。

反观五年及冷券短端较有强烈需求，资金行情持续带动下，料短券殖利率不易上弹，预估本周10年券104/12期 成交区间在1.12%-1.17%，五年券104/13期 则成交在0.70%-0.75%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)

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