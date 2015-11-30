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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 09:10 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月30日

**明报**

--本港全幢物业资产一直是外地基金及发展商长线持有及投资对象，不过近年中资接连在港投资买货明显上升，本月亦先后有湾仔美国万通大厦及红磡One Harbour Gate西座等亦获中资吸纳。有业界人士估计，相信人民币贬值预期是一个令中资加快在港买入商用物业的原因之一。

**星岛日报**

--为配合渣打集团 的发展策略，渣打香港正改革信用卡业务，今后将主打白金卡，全面淘汰普通卡及金卡；据悉，渣打香港在数月前已开始通知客户，所有合资格的普通卡及金卡信用卡客户，必须升格为白金卡客户，不符资格者则可过渡为低一档次，但高于金卡级别的万事达Titanium卡户。渣打信用卡整个升级工程，将于明年3月底完成。

**苹果日报**

--新创建 旗下新巴、城巴，今年利用政府津贴，斥资3,000万港元向包括比亚迪 在内两间国产巴士生产商，购入10架电动巴士，惟至今仍未投入服务。新巴城巴发言人证实，因调校需时，该电巴或延迟至明年初才开始载客。

**东方日报**

--本港于2000年12月实施强积金制度，惟根据晨星（亚洲）资料显示，15年来本港整体强积金平均累涨不足七成，年度化回报仅3.29%，跑输黄金、债券等多项资产。专家预期，今年整体强积金很大机会结束连续三年录得正回报走势，明年同样危危乎。

--国泰航空 就加拿大货运反垄断集体民事诉讼达成和解协议，根据该项须待加拿大法院批准的和解协议，国泰同意为解决此项诉讼支付600万加元（约3,500万港元）。

**文汇报**

--金发局早前发表报告，建议推动本港的交易所买卖基金(ETF)发展。金发局拓新业务小组成员、惠理基金 主席谢清海认为，为便利发行人在香港推出ETF，香港须建立公开透明、规则清晰明确的平台、简化ETF的认可程式，以吸引从业员和投资者参与其中，从而壮大ETF的市场规模。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
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