永安期货：中国期指主力空头持仓不增反降

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

11月27日，A股遭遇“黑色星期五”，主要指数全线大挫，沪指当天跌幅超过5%。期指三个品种也大幅走低，最终IF、IH及IC主力合约当周跌幅分别为4.4%、4.18%及4.61%。基差方面，由于期指相对抗跌，贴水持续收窄，IF、IH及IC主力合约截至上周五分别贴水69.6、16.44及283.5点。

主力持仓方面，虽然期指上周五大幅下跌，但主力空头却并未出现大幅加仓举动，相反空头不断离场，持仓开始逐步回落。其中IF主力多头增仓1815手至27331手，空头持仓较前一周减少666手，净空持仓降至年内新低，“空翻多”概率大增。IH同样多头增仓明显，当周增加829手至11644手，空头仅微增41手，时隔两月净空持仓再度转为净多322手。IC多空主力增仓力度相当，分别增加1030手和981手，净空持仓降至601手。(完)

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