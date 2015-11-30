期货日报：基本面疲弱，沪镍难持续走强

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

进入11月，镍价开启下跌模式，伦镍自10月底的10045美元/吨，大幅下挫至8145美元/吨，创下2003年以来的新低，沪镍也跌至上市以来的新低63310元/吨。但上周关于镍市的传闻频现，镍价自低点反弹近1200美元/吨，最高达9330美元/吨，市场惊呼强镍回归。但笔者认为，基本面仍未好转，后期镍价难继续走强。

伦镍库存自2015年6月4日达到历史高点47万吨后，逐步回落，最新数据显示，库存回落至41万吨左右。而国内库存逐步走高，从最初的1万吨逐步上升，最新数据显示，上期所镍库存为3.8712万吨，而保税库镍库存预计在7.2万吨附近。近期沪伦镍比值走高，进口镍大量涌入市场，库存转移仍会继续，进而压制国内镍价反弹。(完)

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