期货日报：基本面疲弱，沪镍难持续走强

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
以下内容节选自11月30日的《期货日报》：
进入11月，镍价开启下跌模式，伦镍自10月底的10045美元/吨，大幅下挫至8145美元/吨，创下2003年以来的新低，沪镍也跌至上市以来的新低63310元/吨。但上周关于镍市的传闻频现，镍价自低点反弹近1200美元/吨，最高达9330美元/吨，市场惊呼强镍回归。但笔者认为，基本面仍未好转，后期镍价难继续走强。
伦镍库存自2015年6月4日达到历史高点47万吨后，逐步回落，最新数据显示，库存回落至41万吨左右。而国内库存逐步走高，从最初的1万吨逐步上升，最新数据显示，上期所镍库存为3.8712万吨，而保税库镍库存预计在7.2万吨附近。近期沪伦镍比值走高，进口镍大量涌入市场，库存转移仍会继续，进而压制国内镍价反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5