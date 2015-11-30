重温稿-中国个股：中信、海通、国信证券称接受证监会调查是因涉嫌融资融券业务违规

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透北京11月29日 - 中国最大券商--中信证券 周日公告称，此前公司收到中国证监会调查通知书后高度重视，积极配合相关调查的开展。经核实，本次调查范围是公司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。
中信证券表示，将继续全面配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。目前，公司经营情况正常。
该公司周四公告称，收到中国证监会立案调查通知书。因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
在中信证券高层接连被调查后，这家中国最大券商上周宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。
中信证券A股周五收报跌停至17.9元人民币，当日沪综指 收挫5.5%创三个月最大单日跌幅。
国内另一家大型券商--海通证券 周五盘后发布公告证实，证监会决定对其进行立案调查。公司亦于周日公告称，经多方了解核实，被调查原因为公司在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规定。
海通证券表示，目前，公司经营情况正常。后续公司将继续全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。
海通证券A股周五临时停牌，并将于周一复牌交易。
而此前同遭证监会调查的国信证券 周日晚间也发布公告称，经公司核实，其系在开展融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”的规定而被立案调查。
国信证券A股周五收报跌停至19.46元。（完） (发稿 曾祥进; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5