港报社评：检讨TSA，莫斩脚趾避沙虫--经济日报11月30日

立法会昨就全港性系统评估（TSA）举行公听会，家长大多要求取消TSA。TSA造成大量操练，固有违原意，但一刀切取消则过犹不及，不利改进教学，检讨及调整TSA才最利学子。

TSA非港独有 操练扭曲政策

不少家长昨在公听会上大吐苦水，力指TSA令学校操练学生，使孩子已繁重的功课百上加斤，甚至有指子女因压力大而要看医生。在议会外，亦有团体、家长与小童抗议，要求取消TSA。支持TSA的声音在议会内外都成为少数。学童包括小一学子都要受压操练TSA，当然令家长痛心，实亦违政策原意，但一刀切取消TSA，是否就能解决问题？对学生是否最好呢？答案恐非如此。

TSA并非本港独有，而是全球多国在上世纪中研究并引进的，让各地可通过TSA评估学生对课程的接受程度、教师启发学生潜能的能力等，以让教育当局及学校改进。正如教局昨指出，若取消了TSA，现时便只能靠中学文凭试（DSE）收集数据，但如全港或学校层面出现普遍问题，便很可能要待学生读书12年后才会发觉，此对学生来说绝非好事。

TSA有其价值，但现实亦确出现严重扭曲政策原意的操练问题，并不是教局早前发指引给学校不要操练可以解决，因问题涉及多方面因素，如教局实际推行时招致误解、教学团体以TSA成绩比较辖下学校表现并施压力、书商纷针对TSA出补充练习而学校与教师大举使用，以至本港极浓厚的考试文化等。

羡慕愉快学习 社会支持未足

调整TSA已势不可免，但究竟是像一些国家般以抽样取代全民考核，抑或取消小三的TSA考核，还是其他方法，才能减轻学子操练的重压，应待教局已委托的委员会在明年2月完成检讨才作审慎定夺。

其实近期TSA引发的反对浪潮以至昨天家长和学生在立法会的声讨，反映的是TSA令学子百上加斤，更基本问题是现时不少学校的功课量太多、操练太多，以至家长为子女安排的补习与兴趣班太多，令不少孩子学习太累、压力太大。

一些教育人士便指出，即使取消了TSA，家长会将腾出了的时间让孩子休息或玩耍，还是会安排多一些补习和兴趣班呢？港人在羡慕北欧如芬兰的愉快学习，须明白当地是家长、学校、商界与政府等整个社会都认同和支持愉快学习。港府是教育政策制定者，减少学子过分压力固有责任，但若本港社会尤其家长与商界不改变对考试与成绩的过度侧重，不能取得较佳平衡，那即使改善了TSA，学生的担子恐怕减不了多少。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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