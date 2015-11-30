期货日报：宏观事件“超级周”来临，上期有色金属指数波动加剧

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数走势跌宕起伏，在周二创下1898.34的历史低点后否极泰来，最终反弹1.33%，报收于2001.4点。全周成分商品涨跌互现，铜、铝、锌、铅、镍、锡周涨跌幅分别为-0.03%、2.82%、1.40%、1.87%、-0.42%和0.08%。

在淡季需求改善无望，供给收缩无法证伪的背景下，本周行情的驱动力仍将来自消息面。本周宏观面将有重磅消息发布，一是市场预期IMF将公布人民币加入SDR的决定及权重，人民币汇率波动料将进一步加大，从而加剧国内风险资产波动；二是美国非农就业数据将为12月议息会议提供最终指引，欧央行也将对是否加大宽松做出抉择

上期有色金属指数超跌反弹难改大周期的下降趋势，但“黑天鹅”频发的消息面也使指数难回10月以来的下降轨道。消息面，“超级周”的到来意味着“过山车”行情尚未到站。本周，上期有色金属指数料在1898低点之上宽幅振荡，静待消息面的指引，并最终汇入全球风险资产大波动的洪流。(完)

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