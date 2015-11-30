期货日报：宏观事件“超级周”来临，上期有色金属指数波动加剧

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
以下内容节选自11月30日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数走势跌宕起伏，在周二创下1898.34的历史低点后否极泰来，最终反弹1.33%，报收于2001.4点。全周成分商品涨跌互现，铜、铝、锌、铅、镍、锡周涨跌幅分别为-0.03%、2.82%、1.40%、1.87%、-0.42%和0.08%。
在淡季需求改善无望，供给收缩无法证伪的背景下，本周行情的驱动力仍将来自消息面。本周宏观面将有重磅消息发布，一是市场预期IMF将公布人民币加入SDR的决定及权重，人民币汇率波动料将进一步加大，从而加剧国内风险资产波动；二是美国非农就业数据将为12月议息会议提供最终指引，欧央行也将对是否加大宽松做出抉择
上期有色金属指数超跌反弹难改大周期的下降趋势，但“黑天鹅”频发的消息面也使指数难回10月以来的下降轨道。消息面，“超级周”的到来意味着“过山车”行情尚未到站。本周，上期有色金属指数料在1898低点之上宽幅振荡，静待消息面的指引，并最终汇入全球风险资产大波动的洪流。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5