港报社评：“违法达义”经不起时间考验--信报11月30日

无规不成圆，无矩不成方，由个人生活层面的琐碎小事，到安邦治国的大是大非，规矩乃必不可少的准则，此亦即典章制度的重要性所在。要是无规无矩甚至无法无天，原本井井有条的人类社会势必变得乱七八糟。因此，搭巴士也有搭巴士的规矩，小事情亦可印证大道理。

日前有一名妇人，在香港仔华贵邨巴士总站打算登上一辆城巴，然而她不愿意把婴儿车摺起，司机拒绝让她上车。这名略带乡音的妇人争论一番之后不得要领，继而激动地将婴儿车推至巴士前头，拦阻司机开车，并且破口大骂：「冇良心！」此事随即惹来巴士乘客和途经市民不满，加上有人拍摄短片放上网，个别传媒把这宗民间小争执当作重要新闻报道。

小事无疑是小事，但仍然可以见到香港人的价值观，普遍不同情违反规矩的行为，支持巴士司机依例处理。运输署指出，乘客难以安全操控未摺好的婴儿车，为了确保安全，婴儿车必须先摺合才登上巴士。至于被拒上车的妇人居然阻挠巴士开行，热议的网民评之曰「野蛮」。

如果说有规有矩的巴士司机做法正确，那么「冇良心」的谩骂显得毫无道理可言。从这一件小事之上，我们可以进一步讨论，假如有人高举「违法达义」的旗帜，企图利用破坏规矩的行为，来达到「有良心」的目标，是不是言之成理？如果你一口咬定对方「冇良心」，是不是任何激动举措都应该得到谅解？

近日，围绕香港大学遴选副校长的政治风波一浪接一浪，其中之一是校委会会议内容不断外泄，违反了保密协议。有人认为，事件涉及公众利益，备受社会关注，所以泄密没有问题。对于此事，身为港大校友的立法会主席曾钰成表示，这说法很危险，他反问，如果符合公众利益，银行就应拿钱出来，银行不拿就抢，以劫富济贫，又是否可以？曾钰成强调，社会应该有秩序，定下保密制度就应该遵守。

姑勿论谁有资格担任港大副校长，也不管遴选过程算不算「冇良心」，会议内容保密既然是校委会的规矩，行之经年，人人同意，现在有人以破坏规矩的手段来达成某一种目标，难道是一个法治社会乐见的现象？假如又有人鼓吹「违法达义」，实实在在是很危险的事，因为公义的概念太抽象，为求目的不择手段的伤害却很具体。其实「违法达义」的门槛很高，是要推翻一个残暴不仁极端不公的政权或制度，才应考虑以违法非暴力的非常手段感召民众共同抗争；但在香港，「违法达义」俨然已遭滥用，实践起来更荒腔走板。至于那名拦巴士的妇人，她心目中的「搭巴士公义」显然可归类为无理取闹。

「违法达义」乍听之下正气凛然，然而经不起时间考验。刚过去的区议会选举有两个饶富兴味的特征，一是各党各派的新生代纷纷抬头，八位经历过占领运动洗礼的「伞兵」旗开得胜当选了；二是所有当选区议员的新生代没有人标榜占领运动。部分当选的「伞兵」事后明言，避谈占领运动乃刻意为之的策略，因为此事虽然可以吸引一定票源，但同时却会流失更多的票。易言之，「违法达义」的占领运动是「票房毒药」（起码不是卖点），其不得人心之处乃破坏社会秩序，并损害他人的正常生活和生计。

不愿摺起婴儿车上巴士的那个妇人，与人争论时提到：「呢度香港嚟㗎！」她可能误以为香港应该以客为尊，无论如何也要优待有需要的妈妈。她的盲点显然是，没错，呢度香港嚟㗎，但香港最可贵之处正是凡事有规有矩，胡乱插队或者随地便溺必遭白眼，搭巴士不守规矩的话，没有人会昧着良心寄予同情。

监于中港矛盾严重，好心人呼吁中港融合。说到底，只要人人愿意守规矩，从个人生活层面的琐碎小事做起，所谓矛盾已可大减。

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