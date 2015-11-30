期货日报：郑商所易盛农期指数尚不具反转条件，因基本面未明显改善

上周，菜粕先抑后扬，反弹的主要动力来自美豆走强，但国际大环境下，豆类供给仍然处于过剩状态。美豆走势难言乐观，也将拖累双粕走势。菜粕自身基本面也表现偏弱，上周库存环比有所增加，但终端需求不佳，现货市场交投清淡。此外，量多价低的DDGS也挤占了部分菜粕需求，在基本面并无明显改变的情况下，菜粕后期走势难言乐观，本轮反弹后下跌的概率较大。