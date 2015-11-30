期货日报：郑商所易盛农期指数尚不具反转条件，因基本面未明显改善

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
以下内容节选自11月30日的《期货日报》：
上周，菜粕先抑后扬，反弹的主要动力来自美豆走强，但国际大环境下，豆类供给仍然处于过剩状态。美豆走势难言乐观，也将拖累双粕走势。菜粕自身基本面也表现偏弱，上周库存环比有所增加，但终端需求不佳，现货市场交投清淡。此外，量多价低的DDGS也挤占了部分菜粕需求，在基本面并无明显改变的情况下，菜粕后期走势难言乐观，本轮反弹后下跌的概率较大。
菜油强势反弹。从基本面来看，随着进口菜籽的加速到港，沿海菜籽加工开机率也将逐渐提升，国内植物油库存稳中趋升，消费旺季再次来临之前，菜籽油自身基本面情况难有改善。加上美豆偏弱运行令豆油价格走软，消费也将受阻，令菜油振荡运行。
上周，大宗商品市场出现明显强势反弹，令易盛农期指数走强，但主要品种基本面并没有出现明显改善。综合来看，易盛农期指数反弹持续性仍有待观察。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5