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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 09:31 BJT

期货日报：郑商所易盛农期指数尚不具反转条件，因基本面未明显改善

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

上周，菜粕先抑后扬，反弹的主要动力来自美豆走强，但国际大环境下，豆类供给仍然处于过剩状态。美豆走势难言乐观，也将拖累双粕走势。菜粕自身基本面也表现偏弱，上周库存环比有所增加，但终端需求不佳，现货市场交投清淡。此外，量多价低的DDGS也挤占了部分菜粕需求，在基本面并无明显改变的情况下，菜粕后期走势难言乐观，本轮反弹后下跌的概率较大。

菜油强势反弹。从基本面来看，随着进口菜籽的加速到港，沿海菜籽加工开机率也将逐渐提升，国内植物油库存稳中趋升，消费旺季再次来临之前，菜籽油自身基本面情况难有改善。加上美豆偏弱运行令豆油价格走软，消费也将受阻，令菜油振荡运行。

上周，大宗商品市场出现明显强势反弹，令易盛农期指数走强，但主要品种基本面并没有出现明显改善。综合来看，易盛农期指数反弹持续性仍有待观察。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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