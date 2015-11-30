版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 09:35 BJT

中大期货：沪铜维持长空短多格局

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

上周受消息面影响，铜价波动较大，金属市场总体价格区间上移。沪铜主力合约1601探底反弹，强势拉升，形成U形反转趋势，但随后在对于供给端改革的预期以及传闻澄清后有所回落。展望2016年，铜市供需情况仍不容乐观。从世界金属统计局数据来看，今年上半年全球精铜供需过剩15.1万吨，而去年同期供需短缺24.5万吨，预计明年全球精铜供需将过剩30万—40万吨。

　　现货需求持续疲软，升贴水长期处于平水附近。终端需求更是毫无起色，国家电网并未大幅增加铜电缆采购，空调库存有将近一年的消费量，房地产销售虽有起色，但是并未明显传导至开工端，对于铜需求拉动作用也极其有限。总体来看，大部分铜消费行业仍处于低谷，短期内铜需求仍难有起色。

预计未来铜价振荡下行的趋势没有改变，但12月后，铜价反弹的概率在增加。沪铜维持长空短多格局，踏准交易节奏将是投资者后期操作的重点。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐