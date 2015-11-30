重发-台湾货币市场：短率微扬，大型银行受限于资本适足率拆出趋谨慎

(重发以调整格式) * 隔拆利率微场，大型银行拆出趋谨慎 * 短票利率持平，整体市场资金属充沛 * RP利率持平，惟有望往区间低位靠拢 记者 罗两莎 路透台北11月30日 - 台湾银行间拆款利率周一微幅上场。资金调度人士表示，因今 天是月底，部分大型银行受限于资本适足率不足等因素，拆出趋于谨慎，致利率微升； 而有拆入需求者则向外商银行拆入较便宜的资金。 〞早上在市场询了一下，利率稍微上来，隔夜大概在0.31%到0.32%，但不急着今天 拿钱。〞一位大型商银资调人员说。 多位大型银行资调人员指出，时值月底，各银行都有补基数的需求，且有银行受资 本适足率不足的限制，即使手中有多余的资金亦无法拆出，致利率微幅走升。 银行资调人员表示，因未来两三天还可以补基数，除非资金缺口真的很大，否则不 用急着在今天拆入。 一大型公股银行资调人员说，经计算后资本适足率后，今天有开始有拆出，但拆出 量不大，且不做隔夜拆款。 本地时间12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.687 32.815 台湾加权指数 8,265.64 8,398.40 隔夜银行间拆款加权平均 0.314% 0.303% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.370% 0.280-0.390% **短票利率持平** 短票市场方面，交易商指出，因今天是月底，市场资金分布略为不均，部分银行因 有大额支付，资金较不充裕，惟整体而言，市场资金还算充沛，发票量则较少。 〞礼拜一例行发票量比较少，但买票的还是很多，今天缺口很快就平了。〞一位大 型票券公司主管说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37%， 少部分则成交0.36%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦同。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.3 72%，前日为0.371%；上日区间0.36-0.40%，前日亦同；上日成交量109.91亿台币，前日 78.07亿台币。 周一央行定存单到期金额2,707亿。发行金额稍晚央行才会公布。 本周到期定存单金额共1兆3,535.2亿台币，分别为：周二5,742.20亿、周三2,351.5 0亿、周四2,476.50亿及周五258.00亿。 拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为340亿台币，累积至周日超额准 备7,883亿台币、加计前期1%的超额准备达8,896亿台币。 **RP利率大致持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今天虽是月底，但资金出乎预料的浮滥， 尤其是投信更是钱满为患，几乎没有月底资金趋紧的感觉，RP利率则没有太大变化，由 于资金非常宽松，料利率有机会逐步往区间低位靠拢。 〞资金出乎预料的多，找券的人还是很多，今天鸿海公司债的询问度就很高。〞一 位大型券商交易员说。 他们表示，整体而言，今天资金宽裕程度与往常一样，没有月底资金趋紧效应；可 能是近来银行拒收存款情况趋明显，因资金不易存到定存，转而大举涌往货币型基金， 出现钱淹货币市场〞惨剧〞。 大型票券公司交易员称，因明天又是月初了，市场资金将更趋宽松，料RP利率有机 会往区间低位靠拢。 本周交割的紧缩因子仅有：周一鸿海 90亿台币公司债交割。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率与上日大致相同，主要成交在0.3 9-0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.49-0.50%。债券附买回成交利率高低，与票 券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相 当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率亦与上日同一水准；短天期公债附买 回利率区间落在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)