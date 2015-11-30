港报社评：巴黎气候大会的中国元素--明报11月30日

法国首都巴黎今日再度成为世界瞩目的焦点，如果说日前的巴黎恐怖袭击令各国在反恐上决心协力共进，今日起在此开幕的联合国气候变化大会，则有望达成应对气候变化的历史性协议。而国家主席习近平亲自出席并力推大会取得成果，以及正在塑造中的「绿色中国」，都为今次大会增添「中国元素」。

巴黎气候变化大会是自1948年以来在法国举办的规模最大的外交活动。当年那场大会通过并颁布的《世界人权宣言》，是世界人权史上具有里程碑意义的文件。而气候变化同样关乎全人类的命运。

人类自身过度消耗资源能源、过多排放各类污染物和过度损害生态环境的行为，已导致气候变化、环境污染、土地沙漠化、海洋生态脆弱化等，不仅影响经济发展，更已威胁人类的生存。

大会有望达成协议，中国努力功不可没

在去年秘鲁利马大会的成功铺垫下，经过今年数轮谈判，今次在巴黎有望达成一项新的全球气候协议，成为2020年后全球应对气候变化的行动依据。而这份协议一旦达成，不仅会影响全球应对气候变化的进程，也对重振全球经济、重构国际政治格局，产生重要的影响。「气候外交」近年成为中国外交战略中一个新的组成部分，而今年以来中国的「气候外交」，更是成为外交收获最丰盛的战场。

这次气候大会如能达成协议，中国功不可没，不仅因过去10轮谈判中国作出积极推动，还因为今年以来中国以双边外交形式，在大国间和新兴国家间穿梭，以中欧、中美、中法、中印（印度）、中巴（巴西）气候变化的联合声明，以及与发展中国家的协调和沟通，为巴黎大会可能出现分歧提出了解决方案。

其中，9月习近平访美，与奥巴马总统会谈取得的最重要成果就是《中美两国气候变化元首声明》，这等于为巴黎大会提供了一份关键的「路线图」。而法国总统奥朗德本月初访华，双方发表的《中法应对气候变化声明》，则给今次大会的协议提供了触及远期目标的「时间表」。因而国家主席习近平亲赴这场气候峰会，为这场国际盛会增添了「中国元素」。

不遗余力扮演推手，中国利人同时利己

按之前的报道，在气候大会上，习近平将与奥巴马再度会晤。美方声称，在应对全球气候变化方面，中国和印度两国是美国的两个最重要的合作伙伴国，两人会晤是要向世界传递强而有力信号，表明应对气候变化的郑重承诺。

中国今次不遗余力地扮演巴黎气候大会的幕后推手，有自己不得已的苦衷，也有改变自身现状的愿景。

中国面临的苦衷，是中国近年进入「环境问题突显期」，中国因经济高速增长，工业化和城镇化高速推进，环境污染形势日趋严峻。

污染压力加大，气候问题甚至对经济发展构成制约。有数据显示，中国十大流域的水质总体已现轻度污染，中国全国土壤的点位超标率为16.1%，中度、重度污染分别占1.5%、1.1%，全国耕地10%以上受到重金属污染。在474个监测城市中出现酸雨的城市占比为44.4%。2013年全国雾霾日达29.9天，是52年新高，按新标准74个监测城市中空气质量达标的仅3个城市。而近年来华北地区部分城市雾霾日达到全年的三分之一以上天数，北京更成雾霾之都。

正是面对此番困境，中国政府痛定思痛，决心改变现状，并为此提出明确一个目标，提出一个理念。所谓「一个目标」，就是要推进「美丽中国」建设，为应对全球气候变化、为全球生态安全做出新贡献；所谓一个理念，就是在中共对十三五规划的建议中，提出要以「创新、协调、绿色、开放、共享」的发展理念，来引领中国未来的经济和社会发展。

绿色发展三个体系，展现全球治理责任

中国未来的「绿色发展」，将透过建立绿色、低碳、循环发展的三个产业体系来实现；清洁、低碳、安全、高效的现代能源体系；由空间规划、用途管制，领导干部自然资源资产离任审计、差异化绩效考核等构成的空间治理体系。在三大体系下，当局已在未来的规划中，安排多项大工程、大行动，务求形成全新格局的「绿色中国」。

尤值得一提的是，中国透过「和平崛起」的进程，正在成为国际影响力的大国。中国已经提出，其新的深度对外开放战略，重要内容是「积极参与全球治理」，一方面是成为国际上负责任的大国，一方面是提升中国在全球事务中的话语权。而这一战略的重要突破，正是要在今次巴黎气候大会中，以积极参与应对全球气候的变化，来展现对国际责任和义务的积极承担。

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