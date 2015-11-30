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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 09:33 BJT

期货日报：沪胶后市熊途难改

以下内容节选自11月30日的《期货日报》：

伴随着大宗商品的普遍下挫，沪胶1605合约下探至9925元/吨，创近五年的新低。橡胶现货市场更是惨不忍睹，不仅交割品全乳胶和烟片胶价格下行明显，其他品种，如越南胶、标二胶，也出现较大幅度的下跌。目前来看，只有烟片胶尚坚守在万元上方。笔者认为，后期橡胶熊途难改。

　　11月正处泰国、马来西亚割胶旺季，新胶供应放量，加上橡胶进口量大幅增加，青岛保税区橡胶库存持续攀升。此外，伴随着胶种生产结构的改变，交易所天胶库存有望维持高位，国内供给压力较大，预计沪胶后市仍将下行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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