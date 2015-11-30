港报社评：新盘蜂拥抢客，入市更应三思--文汇报11月30日

近日多个楼盘开售，据本报统计，12月开售的新盘供应达3,000余伙。临近年底，发展商赶尾班车「跑数」拚销情，扭尽六壬推出各种优惠抢客，包括减价和提供高成数按揭催谷买家入市，新盘销情持续炽热。但是，未来住宅供应量明显上升，美国加息势在必行，很可能出现楼价大幅逆转、供楼负担加重的情况，准买家更要量力而为，慎重入市。

目前本港楼价仍然高企，远超一般市民的负担能力。随着新盘供应增加，发展商为求去货，抛出五花八门的优惠吸引买家，送「辣税」、以平过同区二手楼逾一成开盘已是指定动作，更大卖点是由发展商提供高成数按揭。有发展商透过旗下财务公司提供八成一按外，再向买家借出楼价15%贷款，免息、免供、免手续费及律师费，为期14个月，买家只需付5%首期即约30多万元便可轻松「上车」。因此，近期新盘销情炽热，市场反应踊跃。

但是，影响本港楼市的各项利好因素正不断淡化，一些负面因素逐渐浮现。首先，特区政府强调以釜底抽薪方式增加房屋供应，未来会有较大量住屋供应，有望令一二手楼价回落。运输及房屋局日前公布最新统计显示，截至9月底，未来3至4年潜在的私人住宅供应达8.6万伙，比政府公布的7月底数据8.5万伙进一步上升，即每年有超过2万伙新供应。新盘供应源源不绝，足以扭转以往供不应求的状况。发展商为求货如轮转，定价肯定更进取，楼价自然会应声下调，由高位回落。

其次，亦是必须高度重视的，是美国加息已毫无疑问，而且加息速度及幅度可能比原先估计大，那些透过发展商高按揭而「上车」的买家将首当其冲受到影响。目前发展商提供的一按或二按，普遍息率均较银行的息率为高，未来若加息两厘，供楼开支便激增近三成。本港楼价每个单位动辄在五六百万元以上，楼按负担已占市民收入比例四成以上，加息两厘便会将比例推至五成的警戒线，令过度投资物业的人措手不及。进入加息周期楼价下滑是普遍规律，供楼负担越来越重，楼价却拾级而下，这是买家最不想见到的情况，届时负资产问题恐将再度出现。

现在外围经济晦暗不明，美国加息对欧洲和新兴经济体的冲击难以预料，再加上内地经济增长放缓、本港零售消费回落，香港经济难免面临严峻挑战，失业率随时有机会回升。这些不明朗因素，肯定会影响投资者的购买意慾及决定，业界人士对楼市后市不抱乐观。因此，虽然目前新盘供应充裕，选择众多，发展商又推出诸多吸引优惠，但准买家在买楼前更要慎重考虑，谋定而后动。

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