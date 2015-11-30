港报社评：加入SDR，名实应相副--星岛日报11月30日

人民币国际化，今日有可能进入新的里程，因为国际货币基金组织(IMF)召开会议，将会决定是否接纳人民币成为IMF的特别提款权(SDR)一员，而且成事机会甚高。不过，就算顺利加入SDR，亦不意味人民币未来发展会一帆风顺，所谓「打铁还须自身硬」，中国未来在推动经济发展及改革开放上，仍须加把劲。 甚么是SDR？有何作用？相信许多香港人对此了解不多。SDR是IMF创设的一种储备资产和记帐单位，是IMF分配给会员国的一种使用资金的权利。倘会员国有国际收支逆差时，可用SDR向IMF指定的其他会员国换取外汇偿付逆差或偿还IMF的贷款，此外亦可以充当国际储备。IMF每五年对SDR货币篮子构成进行一次评审，今年刚好是检讨时机。 支付货币排名有力再升 由于中国已晋身全球第二大经济体，人民币加入SDR已不是应否的问题，仅是时间的问题。把人民币纳入SDR篮子的两个主要标准，是其在国际贸易中的重要性和在全球资本流动中的重要性。据世贸组织资料，去年全球出口比重，中国已超越美国跃居全球首位，占比高达一成二。 另据环球银行间金融通讯协会(SWIFT)的数据，人民币近月持续保持国际支付货币前列位置，八、九月间排名第四至第五位之间，仅次于美元、欧罗、英镑之后，与日圆叮当马头。随着中国经济发展，及一带一路与亚洲基建投资银行等重大计画展开，人民币在支付货币排名，有力再上升挑战英镑地位。因此，加入SDR须满足国际贸易重要性这一关，绝对无悬念。 目前仍须过的一关，是全球资本流动中的重要性。人民币现时仍未自由浮动，资本帐亦未完全开放，但中国政府在这方面已不断下工夫，如在全球已设立十四个人民币离岸结算中心，中国人民银行亦已与超过三十家中央银行，签订总额近十万亿元的双边互换安排，鼓励各国把人民币纳入储备货币。今年八月，人民银行改革人民币中间价报价制度，减少行政干预，加强汇率市场化，被视为部署加入SDR的重大改革。 开放资本帐须更进取 基于人民币在国际贸易重要性，及在汇率改革的努力，欧美都倾向支持人民币加入SDR。不过，就算能入闸，亦不代表人民币国际化已成功，未来能否加强国际认受性，加快在国际流通及使用，还须视中国经济发展及改革开放努力。这好比商铺获得旅发局的「Q唛商户」标志，代表商铺产品或服务达到一定水平，有助客户建立信心，但客户对商铺是否满意，会否重复光顾甚至辗转推介，还须看客户的满意度，若商铺最终名不副实，「Q唛」不但未能带来效益，反而招致更多批评。 人民币在国际贸易地位的重要性与日俱增，毋庸置疑，但其开放程度仍未能与SDR地位绝对相称，尤其在资本帐开放及资金自由进出上，尚有不少限制，未来在资本帐开放上，应更积极进取，加快人民币国际化进程，令人民币成为SDR一员名实相副。这样才能充分发挥SDR为人民币改革及中国经济发展带来的好处。