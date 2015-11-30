澳新汇市：澳新货币下滑，澳元兑欧元本月涨幅料创三年之最

这种涨势主要是因为澳洲央行与欧洲央行利率前景南辕北辙。市场预计欧洲央行或在周四政策会议上宣布进一步刺激政策。

而澳洲央行则有可能暂时维持利率不变。接受路透调查的24位分析师均认为，澳洲央行或在周二会议上将利率维持在2.0%的纪录低点。但其中半数分析师预计该行2016年第三季度或降息。