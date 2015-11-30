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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 09:53 BJT

澳新汇市：澳新货币下滑，澳元兑欧元本月涨幅料创三年之最

这种涨势主要是因为澳洲央行与欧洲央行利率前景南辕北辙。市场预计欧洲央行或在周四政策会议上宣布进一步刺激政策。

而澳洲央行则有可能暂时维持利率不变。接受路透调查的24位分析师均认为，澳洲央行或在周二会议上将利率维持在2.0%的纪录低点。但其中半数分析师预计该行2016年第三季度或降息。

银行间利率期货<0#YIB:>表明，澳洲央行5月份降息机率为62%。

新西兰元兑美元 微跌0.2%至0.6520美元，投资者等待本周一系列数据。

分析师称，新西兰元或在0.6600美元水平面临阻力，本周稍晚可能跌破前支撑位0.6500美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/孙国玉；审校　戴素萍)

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