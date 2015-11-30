《香港重要政经日程》--11月30日-12月11日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
================== 今日重要政经消息=================
11月30日（周一）
-- 公布10月份M-3货币供应。
-- 公布10月份人民币存款。
-- 公布10月份零售销售数据。
-- 公布10月份外汇基金总资产。
-- 国美电器 公布第三季业绩。
-- 耀才证券 公布中期业绩。
-- 大家乐 公布中期业绩。
-- 石药集团 公布第三季业绩。
-- 金卫医疗 公布中期业绩。
-- 元亨燃气 公布中期业绩。
*--10:30 太元集团 股东周年大会。
*--12:00 寰宇国际 股东周年大会。
--14:30 VISA香港流动支付服务记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月1日（周二）
--11:00 嘉信理财2016年环球市场展望记者会。
--14:30 联博2016年投资市场展望记者会。
--15:30 山水水泥 股东特别大会。
*-- 万辉化工 首日挂牌。
12月2日（周三）
-- 中地乳业 首日挂牌。
-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。
--11:00 安永中港并购诈骗风险媒体见面会。
--11:00 道富环球2016年投资展望记者会。
--11:00 贝莱德2016年投资展望记者会。
--15:00 思捷环球 股东周年大会。
--15:00 上置集团 股东特别大会。
12月3日（周四）
-- 公布11月份日经香港PMI。
-- 青岛银行 首日挂牌。
-- 亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)年会。
--14:15 东方汇理资产管理2016年投资展望记者会。
--15:00 施罗德2016年宏观经济前景展望记者会。
12月4日（周五）
--10:00 李宁 股东特别大会。
--15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
*--15:00 冠中地产 股东周年大会。
*12月7日（周一）
-- 锦州银行 首日挂牌。
*12月10日（周四）
-- 中国能源建设 首日挂牌。
-- 丰盛机电 首日挂牌。
*12月11日（周五）
--10:00 四环医药 在中国举行股东周年大会。
--14:30 玖龙纸业 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5