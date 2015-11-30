全球贵金属：本币贬值鼓励澳洲产金商扩大产量

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透悉尼11月29日 - 周日公布的数据显示，澳洲金矿商受到汇率贬值的鼓舞，面对全球金价溃跌仍不断增加产量。
根据行业顾问公司Surbiton Associates的调查，澳洲第三季黄金产量增至72吨，分别较前季和上年同期增加1%和2%。澳洲是仅次于中国的全球第二大产金国。
“总体来说，澳元贬值再次成为黄金行业及本地资源产业的救星，”Surbiton主管Sandra Close表示。
澳元兑美元 第三季从约0.77美元贬值至约0.70美元。
Close表示，对澳洲产金商来说，澳元贬值相当于让该季的平均金价较前季提高了20澳元，至每盎司1,550澳元。
当前澳元兑美元约报0.72美元，当地金价则为每盎司1,468.99澳元。
周五时美元计价的现货金 下跌近2%至每盎司1,052.46美元，接近六年低位，分析师将之归咎于强势美元及美国12月升息前景。
据Close称，一些澳洲最大的矿场在该季增加产量。
这些矿场包括西澳的Super Pit，其第三季产量较第二季增加了32,000盎司。Super Pit是由纽蒙特矿业(Newmont Mining) 和Barrick Gold Corp 合资成立。
纽蒙特旗下Tanami矿场产量则增加了10,000盎司；St Barbara 拥有的Gwalia矿场亦将产量提高了15,000盎司。
根据产业数据，澳洲去年黄金产量为285吨，较产量排名第一的中国的约450吨相差甚远。
10年前，南非是全球最大产金国，其次是美国、澳洲，之后才是中国。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5