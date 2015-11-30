全球贵金属：本币贬值鼓励澳洲产金商扩大产量

路透悉尼11月29日 - 周日公布的数据显示，澳洲金矿商受到汇率贬值的鼓舞，面对全球金价溃跌仍不断增加产量。

根据行业顾问公司Surbiton Associates的调查，澳洲第三季黄金产量增至72吨，分别较前季和上年同期增加1%和2%。澳洲是仅次于中国的全球第二大产金国。

“总体来说，澳元贬值再次成为黄金行业及本地资源产业的救星，”Surbiton主管Sandra Close表示。

澳元兑美元 第三季从约0.77美元贬值至约0.70美元。

Close表示，对澳洲产金商来说，澳元贬值相当于让该季的平均金价较前季提高了20澳元，至每盎司1,550澳元。

当前澳元兑美元约报0.72美元，当地金价则为每盎司1,468.99澳元。

周五时美元计价的现货金 下跌近2%至每盎司1,052.46美元，接近六年低位，分析师将之归咎于强势美元及美国12月升息前景。

据Close称，一些澳洲最大的矿场在该季增加产量。

这些矿场包括西澳的Super Pit，其第三季产量较第二季增加了32,000盎司。Super Pit是由纽蒙特矿业(Newmont Mining) 和Barrick Gold Corp 合资成立。

纽蒙特旗下Tanami矿场产量则增加了10,000盎司；St Barbara 拥有的Gwalia矿场亦将产量提高了15,000盎司。

根据产业数据，澳洲去年黄金产量为285吨，较产量排名第一的中国的约450吨相差甚远。